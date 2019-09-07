Сенцов и Балух покинули "Феофанию": что говорят врачи

Олег Сенцов и Владимир Балух, которых 7 сентября вернули из российского плена, теперь покинули больницу "Феофания". Туда их вместе с другими 9 освобожденными пленниками Кремля доставили по прилету в Украину.

В "Феофании" бывшим узникам сделали электрокардиограммы, общие клинические анализы и ультразвуковые исследования. Об этом рассказал "5 канал".

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По словам врачей, состояние освобожденных украинцев – разное. К сожалению, ни Балух, ни Сенцов не комментировали журналистам свое состояние здоровья, покидая больницу. Другим украинцам еще проводят медицинское обследование. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.

Тем временем мать Олега Сенцова Людмила сказала, что в ближайшие дни встретится с сыном. "Радио Свобода" процитировали отрывок телефонного разговора матери с сыном: "Мы завтра или послезавтра с Владом (сын Олега Сенцова – 24 канал) приедем".

Коротко об Олеге Сенцове и Владимире Балухе

В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы. Балух вину не признал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. Правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

Сенцова задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили его в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

Полозов о дальнейшей судьбе возвращенных пленников Кремля – читайте в материале 24 канала.

Напомним, освобожденных украинских моряков отвезли в военный госпиталь в Киеве. О результатах их обследования пока также нет информации.



Россия вернула Украине пленных моряков / Инфографика 24 канала​



Кроме моряков, домой вернулись еще 11 украинцев / Инфографика 24 канала

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