Сенцов та Балух покинули "Феофанію": що кажуть лікарі

Олег Сенцов та Володимир Балух, яких 7 вересня повернули з російського полону, наразі залишили лікарню "Феофанія". Туди їх разом з іншими 9 звільненими бранцями Кремля доправили після прильоту в Україну.

У "Феофанії" колишнім в'язням зробили електрокардіограми, загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження. Про це розповів "5 канал".

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За словами лікарів, стан звільнених українців – різний. На жаль, ані Балух, ані Сенцов не коментували журналістам свій стан здоров'я, покидаючи лікарню. Іншим українцям ще проводять медичне обстеження. Родичі звільнених бранців перебувають поряд із ними.

Тим часом мати Олега Сенцова Людмила сказала, що найближчими днями зустрінеться з сином. "Радіо Свобода" зацитували уривок телефонної розмови матері з сином: "Ми завтра чи післязавтра з Владом (син Олега Сенцова – 24 канал) приїдемо".

Коротко про Олега Сенцова та Володимира Балуха

Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони й тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі. Балух провину не визнав і на знак протесту неодноразово оголошував голодування. Правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

Сенцова затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили його у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв'язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування .

Полозов про подальшу долю повернених бранців Кремля – читайте у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо, звільнених українських моряків відвезли до військового шпиталю у Києві. Про результати їхнього обстеження поки також немає інформації.



Росія повернула Україні полонених моряків / Інфографіка 24 каналу



Крім моряків, додому повернулися ще 11 українців / Інфографіка 24 каналу

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