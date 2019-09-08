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      Клих не в реанимации: что Денисова рассказала о состоянии политзаключенного

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      Освобожденный пленник, как и большинство других, находится в больнице. Он не в реанимации и не был там вчера. Клих сейчас проходит все необходимые обследования.

      Об этом рассказала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

       К теме: Закрывают голову кульком, заматывают скотчем, включают ток: Карпюк рассказал о пытках в РФ

      Клих находится в больнице, как и все другие, никакой реанимации нет. Безусловно, сейчас его обследуют, оказывают необходимую помощь. Ему нужна поддержка и время, чтобы выздороветь. Вы сами понимаете, то, что он пережил в застенках России – трудно выдержать,
      – уточнила правозащитница.

      Заметим, что ранее сообщалось: Станислав Клих плохо себя чувствует и находится в реанимации, но сейчас Людмила Денисова эту информацию опровергла. О том, что Клих в тяжелом состоянии, рассказывал и другой пленник Кремля – Николай Карпюк. По его словам, в российской тюрьме Клиха подвергали жестоким пыткам. Кроме того, сходить с трапа самолета по прилету в "Борисполь" Клиху помогали другие.

      Людмила Денисова о состоянии Станислава Клиха и других освобожденных украинцев:

      Справка: Станислава Клиха в РФ приговорили к 20 годам тюрьмы за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994 – 1995 годов. Клих отрицал все обвинения и то, что когда-нлибо вообще был в Чечне.

      В 2017 украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы. Впоследствии медики подозревали у него онкологию.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Больница Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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