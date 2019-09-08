Клих не в реанімації: що розповіла Денісова про стан політв’язня

Звільнений бранець, як і більшість інших, перебуває у лікарні. Він – не в реанімації і не був там вчора. Клих наразі проходить усі необхідні обстеження.

Про це розповіла українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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Клих перебуває у лікарні, як і всі інші, ніякої реанімації немає. Безумовно, зараз його обстежують, надають необхідну допомогу. Йому потрібна підтримка і час, щоб одужати. Ви самі розумієте, те, що він прожив у катівнях Росії – важко витримати,

– уточнила правозахисниця.

Зауважимо, що раніше повідомлялося: Станіслав Клих погано себе почуває і перебуває в реанімації, але зараз Людмила Денісова цю інформацію спростувала. Про те, що Клих у важкому стані розповідав й інший бранець Кремля – Микола Карпюк. За його словами, у російській в’язниці Клиха піддавали жорстоким тортурам. Окрім того, сходити із трапу літака по прильоті до "Борисполя" Клиху допомагали інші.

Людмила Денісова про стан Станіслава Клиха та інших звільнених українців:

Довідка: Станіслава Клиха в РФ засудили до 20 років в'язниці за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994 – 1995 років. Клих заперечував усі обвинувачення та те, що коли-небудь взагалі був у Чечні.



У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці. Згодом медики підозрювали у нього онкологію.