Освобожденного политзаключенного Бекирова прооперировали: он в реанимации
Освобожденный из российского плена Эдем Бекиров проходит курс лечения в клинической больнице "Феофания". Его перевели в кардиологическое отделение, где и провели 5-часовую операцию.
Сразу же после операции крымчанина перевели в реанимацию, сообщила его дочь Элеонора Бекирова.
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Еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал нас в этот сложный период, всех, кто писал слова поддержки папе и нашей семье. Все ваши пожелания я ему передала,
– убедила дочь освобожденного пленника.
Кроме того, она призвала молиться за то, чтобы после операции все хорошо закончилось для Эдема Бекирова.
"9 месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для него. Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет морально восстановиться", – резюмировала Элеонора Бекирова.
Что известно про проблемы со здоровьем Бекирова?Бекиров имеет сахарный диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжелобольному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам.
Из-за циничных действий россиян родные Бекирова фактически отчаялись в том, что увидят его живым. Впрочем, он вернулся домой 7 сентября в составе 35 украинских пленников.
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