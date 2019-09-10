Освобожденного политзаключенного Бекирова прооперировали: он в реанимации

Освобожденный из российского плена Эдем Бекиров проходит курс лечения в клинической больнице "Феофания". Его перевели в кардиологическое отделение, где и провели 5-часовую операцию.

Сразу же после операции крымчанина перевели в реанимацию, сообщила его дочь Элеонора Бекирова.

Это стоит знать: В "Феофании" рассказали о лечении освобожденных из плена

Еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал нас в этот сложный период, всех, кто писал слова поддержки папе и нашей семье. Все ваши пожелания я ему передала,

– убедила дочь освобожденного пленника.

Кроме того, она призвала молиться за то, чтобы после операции все хорошо закончилось для Эдема Бекирова.

"9 месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для него. Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет морально восстановиться", – резюмировала Элеонора Бекирова.

Что известно про проблемы со здоровьем Бекирова?Бекиров имеет сахарный диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжелобольному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам.



Из-за циничных действий россиян родные Бекирова фактически отчаялись в том, что увидят его живым. Впрочем, он вернулся домой 7 сентября в составе 35 украинских пленников.