В Госдепе подчеркнули, что накануне потенциального вторжения в Украину российская ФСБ активно вербует украинских граждан. Таким образом спецслужбы получают доступ к конфиденциальной информации.

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ФСБ использует чиновников для доступа к информации

ФСБ использует этих чиновников и создает нестабильную ситуацию в Украине. Соединенные Штаты сотрудничают с украинскими властями для выявления таких субъектов.

Четыре человека связаны с деятельностью российской разведки

Так 20 января США ввели санкции против 4 человек, которые связаны с деятельностью влияния российской разведки.

Лица, на которых мы нацелены, двое из которых являются народными депутатами Украины, действуют по указанию ФСБ и поддерживают российские дестабилизирующие и опасные операции влияния, которые подрывают не только Украину, но и фундаментальные принципы демократии,

– пояснили в Госдепе.

В Госдепе подчеркнули, что в 2020 году кремлевские чиновники запустили комплексный план информационной операции. Он должен ухудшить способность украинского государства функционировать самостоятельно.

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Больше деталей из заявления Госдепа:

В течение 10 лет Россия использует дезинформационные агентства и филиалы разведывательных служб по всему миру.

С 2016 Россия пыталась повлиять на выборы в США.

Так, Тарас Козак использовал медиаплатформы, которые ему принадлежат, как для очернения высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Зеленского.

Также медиа Козака распространяли фейковую информацию о выборах в США 2020 года.

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