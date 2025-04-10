Отметим, что мины имеют довольно странную форму. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил угрозу новой тактики врага и дал советы, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов.

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Современное применение БПЛА в основном является средством террора против мирного населения. Беспилотники имеют ограниченную эффективность против военных объектов и, как правило, не способны нанести им серьезный ущерб. Зато они представляют реальную угрозу для гражданских людей и инфраструктуры.

В последнее время фиксируются случаи использования БПЛА для разбрасывания взрывоопасных предметов на территории Украины. Это еще одно проявление террористических действий, направленных на запугивание населения.

Если вы заметили подозрительный или опасный предмет, помните: если не вы его положили – не вам его и трогать. Независимо от того, как выглядит этот предмет, следует:

остановиться и не подходить к нему;

оценить ситуацию вокруг;

не допускать к предмету других людей;

немедленно сообщить соответствующие службы (ГСЧС, полицию и т.д.).

Не нужно самостоятельно решать, что делать с подозрительным объектом. Оградите его, если это возможно без риска, и дождитесь прибытия специалистов. Дайте им сделать свою работу – это вопрос безопасности.

Обратите внимание! Взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе: диаметр около 5 сантиметров, длина 35 – 40 сантиметров.

Особенно важно предупредить детей! К сожалению, дети могут заинтересоваться незнакомыми предметами и не осознать угрозу. Неосторожность в таких ситуациях может стоить жизни.

По собственному опыту могу сказать: около 75% взрывоопасных предметов специалисты вынуждены обезвреживать прямо на месте, ведь даже профессионалы не всегда могут безопасно разрядить их и переместить в другое место. Поэтому прошу всех быть очень осторожными, внимательно смотреть под ноги и замечать необычные вещи вокруг,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Берегите себя и своих близких. Помните: внимательность – это ваша личная безопасность.