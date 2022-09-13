Впрочем, в россии есть протест и он может быть разным. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.
Кстати Суд в Петербурге разрешил распустить совет депутатов, требовавших отстранить путина
Как в россии выражают протест
Протест – это люди, которые понимают, что не придут к власти, но против режима российского президента. Да, эти люди разными способами противостоят действующей власти.
"Кто-то уничтожает военкоматы, кто-то кого-то убивает – были приморские партизаны, кто-то выходит на улицы, а кто-то пишет какие-то петиции", – сообщил российский оппозиционный журналист.
По мнению Яковенко, за муниципальными депутатами, подписавшими петицию за отставку путина, "никто не стоит" и там нет какой-то "тайной группы кремля". Это просто люди, действительно выражающие свое мнение.
Эти люди пишут петиции, они рискуют, потому что к питерским (депутатам, требовавшим отставки путина – 24 канал) уже пришли,
– отметил российский оппозиционный политик.
Уже большое количество муниципальных депутатских групп россии поддержали этот протест. По мнению Яковенко, вряд ли он приведет к свержению режима путина, но сможет "влиться в общую протестную волну, которая неизбежна".
Полный стрим с Яковенко: смотрите видео
Депутаты требуют отставки путина: что известно
- Группа российских депутатов из Санкт-Петербурга обратилась в госдуму с требованием отстранить кремлевского диктатора от власти "в связи с государственной изменой". Свое требование депутаты объяснили тем, что решение президента о начале "специальной военной операции" наносит ущерб безопасности россии и ее граждан.
- Депутаты муниципального совета Ломоносовского района Москвы также выразили свое недовольство политикой российского президента. Они призвали путина уйти в отставку, поскольку "ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию россии и ее человеческого потенциала".
- Муниципальные депутаты уже из 18 российских округов требуют отставки российского президента. Они создали петицию, в которой говорится, что действия путина вредят будущему россии и ее гражданам. Именно поэтому он должен уйти в отставку.