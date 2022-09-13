Утім, в росії є протест і він може бути різним. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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Як в росії висловлюють протест

Протест – це люди, які розуміють, що не прийдуть до влади, але вони проти режиму російського президента. Так, ці люди різними способами протистоять чинній владі.

"Хтось знищує військкомати, хтось когось вбиває – були приморські партизани, хтось виходить на вулиці, а хтось пише якісь петиції", – повідомив російський опозиційний журналіст.

На думку Яковенко, за муніципальними депутатами, які підписали петицію щодо відставки путіна, "ніхто не стоїть" і там немає якоїсь "таємної групи кремля". Це просто люди, які дійсно висловлюють свою думку.

Ці люди пишуть петиції, вони ризикують, бо до пітерських (депутатів, які вимагали відставки путіна – 24 канал) вже прийшли,

– зазначив російський опозиційний політик.

Наразі вже велика кількість муніципальних депутатських груп росії підтримали цей протест. На думку Яковенка, навряд він призведе до повалення режиму путіна, але зможе "влитися в загальну протестну хвилю, яка є неминучою".

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