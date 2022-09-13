Утім, в росії є протест і він може бути різним. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.
До речі Суд у Петербурзі дозволив розпустити раду депутатів, які вимагали усунути путіна
Як в росії висловлюють протест
Протест – це люди, які розуміють, що не прийдуть до влади, але вони проти режиму російського президента. Так, ці люди різними способами протистоять чинній владі.
"Хтось знищує військкомати, хтось когось вбиває – були приморські партизани, хтось виходить на вулиці, а хтось пише якісь петиції", – повідомив російський опозиційний журналіст.
На думку Яковенко, за муніципальними депутатами, які підписали петицію щодо відставки путіна, "ніхто не стоїть" і там немає якоїсь "таємної групи кремля". Це просто люди, які дійсно висловлюють свою думку.
Ці люди пишуть петиції, вони ризикують, бо до пітерських (депутатів, які вимагали відставки путіна – 24 канал) вже прийшли,
– зазначив російський опозиційний політик.
Наразі вже велика кількість муніципальних депутатських груп росії підтримали цей протест. На думку Яковенка, навряд він призведе до повалення режиму путіна, але зможе "влитися в загальну протестну хвилю, яка є неминучою".
Повний стрім з Яковенком: дивіться відео
Депутати вимагають відставки путіна: що відомо
- Група російських депутатів із Санкт-Петербурга звернулася до держдуми із вимогою усунути кремлівського диктатора від влади "у зв'язку з державною зрадою". Свою вимогу депутати пояснили тим, що рішення президента про початок "спеціальної військової операції" завдає шкоди безпеці росії та її громадян.
- Депутати муніципальної ради Ломоносівского району Москви також висловили своє невдоволення політикою російського президента. Вони закликали путіна піти у відставку, оскільки "ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли й перешкоджають розвитку росії та її людського потенціалу".
- Муніципальні депутати вже із 18 російських округів вимагають відставки російського президента. Вони створили петицію, у якій мовиться, що дії путіна шкодять майбутньому росії та її громадянам. Саме тому він має піти у відставку.