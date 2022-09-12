Раніше московські депутати дорікали диктатору й закликали його піти у відставку. Інші хотіли запропонувати держдумі звинуватити його у держзраді, інформує 24 канал.

Читайте також Блискавичний контрнаступ на Харківщині: чого або кого путін боїться найбільше

Ще одна група депутатів вимагає відставки путіна

Тепер муніципальні депутати з 18 різних округів Москви, Санкт-Петербурга та Колпино вимагають відставки путіна. При цьому зікликають приєднатися інших.

У тексті петиції мовиться, що дії путіна шкодять майбутньому росії та її громадянам. Саме тому він має піти у відставку.

Який "флешмоб" ініціювали перербурзькі депутати

Депутати з Санкт-Петербурга заявили, що путіна треба усунути від влади. Зробити це пропонують "у зв'язку з державною зрадою". Депутати кажуть, що так звана "спеціальна військова операція" шкодить безпеці росії. Кількість ліквідованого російського "гарматного м'яса" зростає, а НАТО розширилося.

Натомість сам диктатор офіційно на такі заяви депутатів не реагує. Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що його начальник "на постійному зв'язку" з міністром оборони. Вочевидь, путіну доводиться цілодобово слухати про поразки російської армії. У кремлі намагаються вдавати, що все добре і путін "контролює ситуацію".

Водночас політолог Володимир Фесенко розповідав, що за 200 днів війни росії в Україні у самій росії дещо почали змінюватись тенденції і думки. Тепер трохи більше людей стали проти цієї так званої спеціальної операції. Уже протягом останніх 4 місяців навіть російські соціологи фіксують тенденцію, що більшість росіян закриваються від війни, не розуміють її, не бачать успіхів.

Що відбувається з путіним

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що путін перебуває у дуже важкому психологічному стані після контрнаступу ЗСУ. Однак він намагається вдати, ніби все перебуває під контролем.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідав, що крісло президента росії починає хитатися на тлі невдач в Україні. На тлі масових репресій у країні-агресорці "підігріваються" настрої місцевого населення.

Солдати тікають з путінської армії: дивіться відео