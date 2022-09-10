Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Поки контрнаступ ЗСУ набирає оберти, путін зараз намагається вдавати, ніби все нормально, відкриваючи колесо огляду в Москві.

До теми Без загальної мобілізації росія вже вичерпала свої ресурси, – Гудков

Гудков вважає, що путін зараз серйозно напружений та перебуває в дуже тяжкому психологічному стані. Однак він намагається усім продемонструвати, що "не все так погано, нічого не втрачено".

Путін нагадує Гітлера в 1943 році

За його словами, путін зараз поводиться так само, як Гітлер у 1943 році, коли в нацистської Німеччини почалися перші серйозні поразки. Тоді той так само розповідав, що нічого не сталося – зараз армія перегрупується та просунеться далі. Але в Гітлера були мотивовані військові, а в путіна й того немає.

Російська армія не хоче воювати не лише через грамотні дії України та якісну західну зброю. Там взагалі відсутня мотивація, бойовий дух та розуміння, за що вони мають битися. В української армії все по-іншому – вони захищають свій народ, свою землю, свої домівки, –

зазначив Гудков.

Путін боїться шукати винних у невдачах в Україні

На думку Гудкова, путін зараз боїться називати винних у військових невдачах проти Збройних Сил України. Усі в його близькому оточенні розуміють, що насамперед винен сам російський диктатор. І якщо він спробує зробити когось винного, то проти нього зможуть повстати самі ж російські "еліти".

Путін перебуває у важкому стані – Гудков: дивіться відео

Додамо, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко припустив, чи ризикне путін оголосити загальну мобілізацію в росії. Він пояснив, чому сумнівно, що ботоксний диктатор зробить такий крок.