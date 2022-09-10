Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Пока контрнаступление ВСУ набирает обороты, путин сейчас пытается делать вид, будто все нормально, открывая колесо обзора в москве.

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Гудков считает, что путин сейчас серьезно напряжен и находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Однако он пытается всем продемонстрировать, что "не все так плохо, ничего не потеряно".

Путин напоминает Гитлера в 1943 году

По его словам, путин сейчас ведет себя так же, как Гитлер в 1943 году, когда у нацистской Германии начались первые серьезные поражения. Тогда тот также рассказывал, что ничего не произошло – сейчас армия перегруппируется и продвинется дальше. Но у Гитлера были мотивированные военные, а у путина и того нет.

Российская армия не хочет воевать не только из-за грамотных действий Украины и качественного западного оружия. Там вообще отсутствует мотивация, боевой дух и понимание, за что они должны сражаться. В украинской армии все по-другому – они защищают свой народ, свою землю, свои дома,

– отметил Гудков.

Путин боится искать виновных в неудачах в Украине

По мнению Гудкова, Путин сейчас боится называть виновных в военных неудачах против Вооруженных Сил Украины. Все в его близком окружении понимают, что прежде всего виноват сам российский диктатор. И если он попытается сделать кого-то виновного, то против него смогут восстать сами же российские "элиты".

Путин находится в тяжелом состоянии – Гудков: смотрите видео

Добавим, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, рискнет ли путин объявить общую мобилизацию в россии. Он объяснил, почему сомнительно, что ботоксный диктатор сделает такой шаг.