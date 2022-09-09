Для росії складна ситуація взимку виникне як і на буквальному фронті, так і на політичному. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Росія вичерпала резерви

Опозиціонер переконаний, що росія всі свої резерви вже практично вичерпала. Ситуація не покращиться, якщо не оголошувати загальну мобілізацію.

Тоді ресурсів практично немає. Вони тануть. Звісно, росія перебуває в більш привілейованій ситуації з точки зору військового виробництва,

– зазначив Геннадій Гудков.

Він пояснює, що територію росії не бомблять і не обстрілюють, ніхто не знищує її військової інфраструктури прямими ударами.

"Втім, логістичні проблеми існують. Адже мало зробити зброю – її ще потрібно довезти до фронту. А сьогодні це вже доволі непросте завдання", – зазначив політик.

У цьому контексті він відзначив вдалі дії Збройних Сил України, які своїми ударами знищують логістичну інфраструктуру окупантів.

Я думаю, що головна битва розгорнеться на політичній арені. Адже путін намагається зробити щось таке, щоб світ злякався та сів з ним за стіл переговорів,

– резюмував Геннадій Гудков.

Геннадій Гудков про ситуацію на фронті та справи кремля – дивіться відео

Чи зможе кремль оголосити мобілізацію