Так, крісло президента росії починає хитатися. Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Влада путіна стає нестабільною

Фактично з двох сторін атакують путіна. Його атакують яструби, які вимагають активніших та різкіших дій, а він не може їх продемонструвати. І друге, його атакує так зване ліберальне крило,

– пояснив військовий експерт.

Мусієнко зауважив, що прикладом такого "розхитування крісла" є рішення місцевої влади Санкт-Петербурга та Москви засудити війну в Україні. Хоч рішення й мають лише рекомендаційний характер – це юридичні документи. Так, на тлі масових репресій у країні-агресорці "підігріваються" настрої місцевого населення.

Це дуже потужний індикатор, що якісь зміни є,

– зазначив Мусієнко.

Чому росіяни починають вдаватися до якихось кроків

На його думку, Петербург та Москва почали активніше діяти після того, як там заговорили про ймовірну мобілізацію. Утім, санкції, які наклали наші партнери на росію теж дають про себе знати.

Вони (росіяни – 24 канал) стикаються з наслідками, які стають більш негативними через санкції, зараз ще візи почнуть обмежувати,

– пояснив військовий експерт.

Тобто росіяни втрачають звичний спосіб життя і починають усвідомлювати, що чим далі – тим гіршими для них будуть наслідки. Тож невдоволення починає зростати й ситуація для російського керманича погіршується.

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