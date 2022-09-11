Да, кресло президента россии начинает шататься. Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Власть путина становится нестабильной

Фактически с двух сторон атакуют путина. Его атакуют ястребы, требующие более активных и резких действий, а он не может их продемонстрировать. И второе, его атакует так называемое либеральное крыло,

– объяснил военный эксперт.

Мусиенко отметил, что примером такого "расшатывания кресла" является решение местных властей Санкт-Петербурга и Москвы осудить войну в Украине. Хотя решения и носят только рекомендательный характер – это юридические документы. Так, на фоне массовых репрессий в стране-агрессора "подогреваются" настроения местного населения.

Это очень мощный индикатор, что какие-то изменения есть,

– отметил Мусиенко.

Почему россияне начинают предпринимать какие-то шаги

По его мнению, Петербург и Москва начали активнее действовать после того, как там заговорили о вероятной мобилизации. Впрочем, санкции, которые наложили наши партнеры на россию, тоже дают о себе знать.

Они (россияне – 24 канал) сталкиваются с последствиями, которые становятся более негативными из-за санкций, сейчас визы начнут ограничивать,

– объяснил военный эксперт.

То есть россияне теряют привычный образ жизни и начинают осознавать, что чем дальше – тем хуже для них будут последствия. Так что недовольство начинает расти и ситуация для российского руководителя ухудшается.

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