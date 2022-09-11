Да, кресло президента россии начинает шататься. Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Власть путина становится нестабильной
Фактически с двух сторон атакуют путина. Его атакуют ястребы, требующие более активных и резких действий, а он не может их продемонстрировать. И второе, его атакует так называемое либеральное крыло,
– объяснил военный эксперт.
Мусиенко отметил, что примером такого "расшатывания кресла" является решение местных властей Санкт-Петербурга и Москвы осудить войну в Украине. Хотя решения и носят только рекомендательный характер – это юридические документы. Так, на фоне массовых репрессий в стране-агрессора "подогреваются" настроения местного населения.
Это очень мощный индикатор, что какие-то изменения есть,
– отметил Мусиенко.
Почему россияне начинают предпринимать какие-то шаги
По его мнению, Петербург и Москва начали активнее действовать после того, как там заговорили о вероятной мобилизации. Впрочем, санкции, которые наложили наши партнеры на россию, тоже дают о себе знать.
Они (россияне – 24 канал) сталкиваются с последствиями, которые становятся более негативными из-за санкций, сейчас визы начнут ограничивать,
– объяснил военный эксперт.
То есть россияне теряют привычный образ жизни и начинают осознавать, что чем дальше – тем хуже для них будут последствия. Так что недовольство начинает расти и ситуация для российского руководителя ухудшается.
Полный стрим из Мусиенко: смотрите видео
В России требуют отстранить путина: что известно
- Группа российских депутатов из Санкт-Петербурга обратилась в госдуму с требованием отстранить кремлевского диктатора от власти "в связи с государственной изменой". Свое требование депутаты объяснили тем, что решение президента о начале "специальной военной операции" наносит ущерб безопасности россии и ее граждан.
- Депутаты муниципального совета Ломоносовского района Москвы также выразили свое недовольство политикой российского президента. Они призвали Путина уйти в отставку, поскольку "ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию россии и ее человеческого потенциала".
- Эксперт Института будущего Иван Ступак отметил, что достаточно трудно поверить, что эти российские политики вдруг набрались смелости и решили требовать от пути ответственности. По его мнению, таким образом, кто-то в россии может тестировать возможность смены власти, проверять, как отреагирует нынешний режим и его карательная машина.