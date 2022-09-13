Так, смольнінський районний суд визнав бездіяльність Ради депутатів муніципальної освіти "Смольнінське". Губернатор Петербурга має право розпустити її. Про це пишуть у російських ЗМІ, передає 24 канал.

До речі Правлінню путіна йде кінець: депутати вже із 18 російських округів вимагають відставки диктатора

Депутати виступили проти путіна

Прокуратура подала позов проти ради у липні 2022 року. Річ у тім, що семеро депутатів "Смольнінського" звернулись до держдуми й запропонували звинуватити путіна у держзраді та усунути його з посади. Наголошували, що його рішення про початок війни призвело до загибелі російських військових, проблем економіки та розширення НАТО.

Після цього, за кращими кремлівськими традиціями, депутатів викликали до поліції. На кількох склали протоколи про "дискредитацію" армії.

Відставки путіна вимагали й інші депутати

Муніципальні депутати з 18 різних округів Москви, Санкт-Петербурга та Колпино вимагають відставки путіна. Чиновники закликали приєднуватись інших.

Створили відповідну петицію про відставку путіна. Сам диктатор офіційно на вимоги не відреагував.

путіну шукають заміну

Російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов переконаний, що найбільш надійним варіантом покращення свого становища для росіян є заміна президента країни. За його словами, ця ідея поступово розвивається в головах російських політиків.

Політолог теж загадав про звернення опозиційних муніципальних депутатів з Санкт-Петербурга.

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