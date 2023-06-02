Мы получали информацию, сколько ДРГ снимали квартиры вокруг Банковой. Об этом глава ОП Андрей Ермак рассказал в проекте Дмитрия Комарова "Год". 24 Канал.

Важно Огневые точки и баррикады повсюду: Комаров показал, как изменился Офис Президента за время войны

Рядом мог арендовать квартиру снайпер

Комаров отметил, что вокруг Офиса есть жилые дома, окна которых действительно выходят сразу на Офис. Там просто мог арендовать квартиру снайпер.

Ермак отметил, что сейчас безнравственно думать о собственной безопасности, когда в стране идет война. Он признает, что они могут убить, но это такая работа. Далее Комаров вспомнил информацию о покушениях на Зеленского и Ермака.

Мы живы, значит покушения не удались,

– прокомментировал глава ОП.

Меры безопасности в ОП

В здании офиса повсюду расположены огневые точки, а все входы забаррикадированы. За год войны здание превратилось в крепость.

В коридорах – приглушенный красный свет. Ермак рассказал, что в первые дни вторжения света в Офисе вообще не было. Люди ходили с фонариками.