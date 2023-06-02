Ми отримували інформацію, скільки ДРГ знімали квартири навколо Банкової. Про це глава ОП Андрій Єрмак розповів у проєкті Дмитра Комарова "Рік", передає 24 Канал.

Важливо Вогневі точки та барикади всюди: Комаров показав, як змінився Офіс Президента за час війни

Поруч міг орендувати квартиру снайпер

Комаров зауважив, що навколо Офісу є житлові будинки, вікна яких справді виходять одразу на Офіс. Там запросто міг орендувати квартиру снайпер.

Єрмак зазначив, що зараз аморально думати про власну безпеку, коли в країні йде війна. Він визнає, що можуть вбити, але це така робота. Далі Комаров пригадав інформацію про замахи на Зеленського та Єрмака.

Ми живі, значить замахи не вдались,

– прокоментував глава ОП.

Заходи безпеки в ОП

В будівлі Офісу всюди розташовані вогневі точки, а всі входи забарикадовані. За рік війни будівля перетворилась на фортецю.

У коридорах – приглушене червоне світло. Єрмак розповів, що в перші дні вторгнення світла в Офісі взагалі не було. Люди ходили з ліхтариками.