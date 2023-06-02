В будівлі ОП всюди розташовані вогневі точки, а входи забарикадовані. Про це журналіст Дмитро Комаров розповів у проєкті "Рік", передає 24 Канал.

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Як виглядає Офіс Президента

У коридорах – приглушене червоне світло. Це потрібно заради безпеки. Глава ОП Андрій Єрмак розповів, що в перші дні вторгнення світла в Офісі взагалі не було. Люди ходили з ліхтариками.

Чесно, я навіть не пам'ятаю, коли воно стало червоним,

– сказав Єрмак.

Комаров додав, що президент Зеленський розповідав, через це світло у нього погіршився зір.

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Зеленський рік живе в Офісі

Раніше Комаров завітав в Офіс Президента, аби поспілкуватись із Зеленським. Глава держави розповів, що вже рік він фактино живе на роботі.

На кадрах видно, що від офісу Зеленського, де він зазвичай записує звернення та ухвалює рішення, до його ліжка всього одні двері. Якщо туди пройти, можна побачити невеличку кімнатку, у якій є ліжко, умивальник, телевізор, стіл та декілька крісел.

Також президент показав парадний костюм, який він планує одягнути, коли ЗСУ виженуть усіх російських окупантів з наших територій.