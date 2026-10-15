Для достижения своих целей страна-агрессор будет прибегать к диверсиям, гибридным ударам и дезинформации. Об этом эстонский политик рассказал в интервью Reuters.

Что говорят в Таллинне?

Цахкна подчеркнул, что Москва может усилить давление, сосредоточив диверсионную деятельность на критической инфраструктуре и европейских предприятиях оборонной промышленности. Цель Кремля – разделить западные общества.

Россия очень внимательно следит за нашей реакцией. Насколько наше политическое единство проявляется на практике,

– отметил политик.

По мнению дипломата, страны Балтии, Финляндия и Польша уже десятилетиями психологически готовились к тому, что Россия способна осуществлять атаки различного масштаба. Однако он выразил неуверенность в готовности стран Западной Европы.

Моя главная обеспокоенность заключается в том, что западная часть европейского общества к этому не готова,

– рассказал Цахкна.

Он добавил, что Кремль хочет подорвать европейскую поддержку Украины.

Напомним, что после "дизельного соглашения" Трампа с Путиным премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал партнеров существенно нарастить военную поддержку Киева. Он отмечал, что союзники должны предоставить средства, которые позволят Силам обороны уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы.