Для досягнення своїх цілей країна-агресорка використовуватиме диверсії, гібридні удари та дезінформацію. Про це естонський політик розповів у інтерв'ю Reuters.
Що кажуть у Таллінні?
Тсахкна наголосив, що Москва може посилити тиск, зосередивши диверсійну діяльність на критичній інфраструктурі та європейських підприємствах оборонної промисловості. Метою Кремля є розділити західні суспільства.
Росія дуже уважно стежить за нашою реакцією. Якою є наша політична єдність на практиці,
– зазначив політик.
На думку дипломата, країни Балтії, Фінляндія і Польща вже десятиліттями психологічно готувалися до того, що Росія здатна здійснювати атаки різного масштабу. Проте він висловив невпевненість у готовності країн західної Європи.
Моє головне занепокоєння полягає в тому, що західна частина європейських суспільств до цього не готова,
– розповів Тсахкна.
Він додав, що Кремль хоче підірвати європейську підтримку України.
Нагадаємо, що після "дизельної угоди" Трампа з Путіним прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав партнерів суттєво наростити військову підтримку Києва. Він зазначав, що союзники мають надати засоби, які дозволять Силам оборони знищувати російські нафтопереробні заводи.