Для досягнення своїх цілей країна-агресорка використовуватиме диверсії, гібридні удари та дезінформацію. Про це естонський політик розповів у інтерв'ю Reuters.

Що кажуть у Таллінні?

Тсахкна наголосив, що Москва може посилити тиск, зосередивши диверсійну діяльність на критичній інфраструктурі та європейських підприємствах оборонної промисловості. Метою Кремля є розділити західні суспільства.

Росія дуже уважно стежить за нашою реакцією. Якою є наша політична єдність на практиці,

– зазначив політик.

На думку дипломата, країни Балтії, Фінляндія і Польща вже десятиліттями психологічно готувалися до того, що Росія здатна здійснювати атаки різного масштабу. Проте він висловив невпевненість у готовності країн західної Європи.

Моє головне занепокоєння полягає в тому, що західна частина європейських суспільств до цього не готова,

– розповів Тсахкна.

Він додав, що Кремль хоче підірвати європейську підтримку України.

Нагадаємо, що після "дизельної угоди" Трампа з Путіним прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав партнерів суттєво наростити військову підтримку Києва. Він зазначав, що союзники мають надати засоби, які дозволять Силам оборони знищувати російські нафтопереробні заводи.