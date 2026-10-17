Злоумышленнику грозит пожизненное заключение в УГО. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о злоумышленнике?

Контрразведка задержала вблизи Харькова агента российской военной разведки. Мужчина обустраивал тайники с самодельными бомбами, которые враг переправлял через границу с помощью беспилотников типа "Молния".

Для передачи взрывчатки российские кураторы использовали дроны, которые пересекали границу и доставляли опасный груз в определенные точки. Агент взял эти посылки и намеревался замаскировать одно взрывное устройство под автомобильный аккумулятор, а другое – под автомобильную шину с колесным диском.

После создания тайников фигурант планировал отправить их координаты кураторам из ГРУ. Непосредственные исполнители терактов должны были достать замаскированные бомбы из тайников и установить их в запланированных местах взрывов в Харькове.

Взрывное устройство / Фото СБУ

Сотрудники спецслужбы зафиксировали деятельность злоумышленника и задержали его с поличным во время обустройства очередного тайника. По данным следствия, завербованный оказался местным безработным, который попал в поле зрения врага из-за собственных прокремлевских сообщений в чатах телеграм-каналов.

Сначала завербованный агент собирал сведения о расположении украинских военных, по которым оккупанты готовили ракетные и авиационные удары. Впоследствии подозреваемому поручили встретить российский дрон с компонентами для взрывных устройств.

Во время обыска в его автомобиле изъяли более 4 килограммов взрывчатки, 3 электродетонатора и готовую самодельную бомбу, спрятанную в корпусе аккумулятора. Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Агенту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что на днях СБУ разоблачила российского агента, который хотел у взорвать автобус с военнослужащими ь ВСУ в Ровно.Тогда завербованный студент заложил самодельную бомбу под пассажирский транспорт и установил скрытую камеру в пакет из-под сока, чтобы следить за посадкой бойцов.