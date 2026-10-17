Диверсии могут начаться еще до зимних праздников. Об этом глава правительства рассказал во время брифинга после саммита Европейского совета в Брюсселе, сообщает издание WP Wiadomosci.

Что говорят в Варшаве?

В пятницу, 16 октября, премьер-министр Польши подчеркнул, что предстоящая зима станет серьезным испытанием, особенно для логистики. Под ударом могут оказаться границы и железнодорожные пути, которые используются для транспортировки газа, нефти или продовольствия с украинской стороны.

Туск заявил, что в своих заявлениях опирается не на прогнозы и интуицию. Политик сослался на конкретные данные от украинских и союзных спецслужб относительно дальнейших действий Кремля.

Ожидаем, как и раньше, только в большем масштабе, попыток диверсий или каких-либо провокаций в Польше,

– отметил Туск.

Он сказал, что страна-агрессор может прибегнуть к эскалации еще до Рождества. Главная цель Кремля, по словам политика, заключается в проверке реакции Запада на усиление напряженности. Премьер-министр добавил, что подозрительных людей в форме уже видели в Латвии, а Литва также готовится к серьезным инцидентам.

Напомним, что оценка российской угрозы недавно стала причиной публичной полемики между польскими политиками. Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Туска в разжигании страха, заявил, что уровень опасности со стороны Москвы в последнее время не изменился.