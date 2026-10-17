Диверсії можуть розпочатись ще до зимових свят. Про це очільник уряду розповів під час брифінгу після саміту Європейської ради в Брюсселі, повідомляє видання WP Wiadomosci.

Що кажуть у Варшаві?

У п'ятницю, 16 жовтня, прем'єр-міністр Польщі наголосив, що майбутня зима стане серйозним випробуванням, особливо для логістики. Під ударом можуть опинитися кордони та залізничні колії, які використовуються для транспортування газу, нафти чи продовольства з українського боку.

Туск заявив, що у своїх заявах спирається не на прогнози та інтуїцію. Політик послався на конкретні дані від українських та союзних спецслужб щодо подальших дій Кремля.

Очікуймо, як і досі, тільки в більшому масштабі, спроб диверсій чи якихось провокацій у Польщі,

– зазначив Туск.

Він сказав, що країна-агресорка може вдатися до ескалації ще до Різдва. Головна мета Кремля, за словами політика, полягає у перевірці реакції Заходу на посилення напруги. Прем'єр-міністр додав, що підозрілих людей у формі вже бачили у Латвії, а Литва також готується до серйозних інцидентів.

Нагадаємо, що оцінка російської загрози нещодавно стала причиною публічної суперечки між польськими політиками. Президент Польщі Кароль Навроцький звинуватив Туска у розпалюванні страху, заявивши, що рівень небезпеки з боку Москви останнім часом не змінився.