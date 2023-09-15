Может ли Румыния сбивать русские дроны и ракеты: экс-спикер НАТО о действиях и реакции Альянса

На территории Румынии уже третий раз находят обломки русских дронов. В НАТО уверяют, что признаков умышленных атак нет. Впрочем, в приграничных районах Румынии уже начали строить укрытия и включать воздушные тревоги. Адекватна ли реакция Альянса?

Многолетний спикер НАТО Джейми Ши, проработавший в структуре организации более 38 лет, рассказал корреспонденту 24 Канала в Брюсселе о возможных дальнейших действиях Альянса и отметил необходимость усиления безопасности на границах.

Тревога для страны НАТО: после очередных обломков БПЛА жителей Румынии просят ходить в укрытие.

Обнаруженные обломки – не преднамеренные атаки по территории Румынии

Джейми Ши, член НАТО в отставке, начал свою карьеру в Альянсе еще в 1980 году. С 2010 по 2018 год работал заместителем помощника Генерального секретаря по новым вызовам безопасности.Параллельно Ши работал профессором в колледже Европы в Брюгге. После выхода на пенсию занимает должность профессора по стратегии и безопасности Эксетерского университета в Великобритании. Также Джейми Ши работает экспертом в аналитических центрах – Friends of Europe и Chatham House.В июле этого года мы записывали большое интервью с экс-спикером Североатлантического союза. Читайте его по ссылке: Тайные оборонные планы и почему Альянс медлит с Украиной: интервью с экс-спикером НАТО Джейми Ши

В сентябре уже было несколько случаев, когда находились обломки российских дронов на территории Румынии – члена НАТО. Почему официально это не считается вторжением с точки зрения Североатлантического союза?

Доказательства свидетельствуют о трех инцидентах, один из которых произошел вчера, когда обнаружили еще несколько обломков. Для НАТО важно, что именно правительство Румынии возглавляет расследование и оценивает инцидент, и, по их мнению, это не были преднамеренные атаки. Это, в отличие от полноценных ракет, фрагменты беспилотников, и некоторые из них были сбиты украинским ПВО в районе Черноморского бассейна и Дуная. Это фактически лишь обломки беспилотников и не является полноценной системой со взрывчаткой.

Сейчас в Бухаресте считают, что это не целенаправленная агрессия против Румынии. Россияне нецеленаправленно атаковали Румынию, что это было бы очень глупо и рискованно. Однако это свидетельствует о безрассудном поведении России, которая атакует объекты, расположенные на очень близком расстоянии от границы.

Итак, если и существует угроза, то она идет от этой готовности россиян наносить удары так близко к территории НАТО. И, кстати, это касается не только Измаила или дунайских портов вблизи Румынии. Мы видели подобные вещи и в других местах, например, когда россияне обстреливали Львовщину всего в нескольких километрах от границы с Польшей.

Но насколько решительно НАТО настроено на то, что это был умышленный акт агрессии, было ли четкое намерение нанести удар по Румынии? Пока доказательства свидетельствуют о том, что это не так.

Почему Румыния не применила хотя бы 4 статью НАТО

Почему, по-вашему, Румыния не применила хотя бы четвертую статью для консультаций? И что вообще эта статья реально дает члену НАТО, насколько она эффективна?

Четвертая статья позволяет проводить кризисные консультации, но, знаете, я проработал в НАТО 38 лет и долго наблюдал за этим. Вам не обязательно следует обращаться к этой статье, чтобы получить ответ НАТО, это просто смешно.

Я имею в виду, если вы ссылаетесь на статью 4, как это сделала например Турция в инцидентах с курдами в Сирии, время от времени вы получаете какую-то видимость реакции. Вы повышаете политический уровень, но это не статья 5, это не прямой коллективный ответ НАТО, и вы не ожидаете, что такие консультации всегда приведут к каким-либо действиям. Вопрос заключается в том, хотите ли вы повысить политический статус или относитесь к этому вопросу более сдержанно.

Союзники НАТО реагируют и без активации статьи 4. К примеру, Соединенные Штаты посылают дополнительные истребители F-16 в Румынию, НАТО усиливает воздушное патрулирование, использование сенсоров, сбор разведывательной информации и т.д. Итак, я хочу сказать, что использование статьи 4 несколько дискредитационное.

Вы можете использовать ее, если хотите повысить свой политический уровень, но вам необязательно ссылаться на нее, чтобы получить какую-либо помощь от НАТО или в рамках двустороннего диалога. И, как вы видели, именно это происходит в последние дни.

НАТО может рассмотреть усиление ПВО Румынии и Украины

На прошлой неделе Йенс Столтенберг заявил, что НАТО активно следит за ситуацией. Однако сегодня мы снова слышим новости об обломках беспилотника. Каким может быть реальный ответ НАТО?

Румыния получает значительную помощь, там находится многонациональный батальон во главе с Францией. Также на территории Румынии находится система противоракетной обороны НАТО высокого уровня.

Однако в связи с ситуацией НАТО может рассмотреть необходимость усиления противовоздушной обороны, включая уже успешно используемые в Польше системы "Патриот". Эти системы могут быть перемещены для временного прикрытия уязвимых объектов. Уровень угрозы высок, пока россияне не прекратят то, что они делают.

Кстати говоря, НАТО также может рассмотреть возможность предоставления Украине большего количества средств противовоздушной обороны, чтобы она могла более эффективно защищать черноморские порты Дуная. Многие средства противовоздушной обороны защищают Киев и крупные города сейчас.

Но есть небольшая проблема, если вы обеспечите, к примеру, Украину или даже Румынию более мощной противовоздушной обороной, сбивающей российские дроны или ракеты, все равно останется проблема обломков.

Помните, в Польше была ситуация, когда украинцы успешно перехватили российскую ракету, но потом обломки упали на территории Польши и погибли два польских фермера? То есть любая человеческая потеря всегда трагична. Вы можете перехватить все, но обломки все равно могут нанести существенный вред.



Я вижу, что существует вопрос создания системы оповещения граждан с использованием соцсетей, мобильных телефонов. Я также вижу, как вдоль границы строят укрытия для противовоздушной обороны и смотря на эту систему, которую мы называем планированием на случай чрезвычайных ситуаций (предупреждает граждан, например, о ближайших укрытиях), это также может помочь спасти жизнь. Так что с точки зрения падения обломков, я не вижу легких решений.

Россия сознательно рискует, когда выбирает цели для атак

Как вы уже упомянули, в приграничных районах Румынии начали строить укрытия для населения. По-вашему, может ли НАТО сохранять спокойствие и верить, что реальной угрозы нет?

Я думаю, что румынское правительство действует оперативно, чтобы сделать все необходимое.

В то же время мы должны реально признать, что русские склонны к риску, когда выбирают цель для атаки.

Как я уже упоминал, раньше это уже происходило очень близко к границам Польши. Буквально несколько дней назад россияне и белорусы при поддержке членов ОДКБ и вагнеровцев организовали обучение на белорусской границе с Польшей. Это свидетельствует о способности России создавать напряжение на границах со странами НАТО. Министр обороны России Шойгу объявил несколько дней назад, что Россия строит систему военных баз на границе с Финляндией, поскольку Финляндия вступила в НАТО. К сожалению, мы сейчас находимся в ситуации, когда по причине запугивания россияне берут на себя риск создавать "что-то" вблизи с границами Альянса.

Они знают, конечно, что существует статья 5 и НАТО будет защищать своих членов, я не сомневаюсь. Но россияне, похоже, счастливы жить в условиях столь повышенного внимания. Поэтому, как аналитик, я считаю, что для всех стран-членов НАТО было бы разумно обратить внимание на защиту населения, живущего именно на границах, от типа деятельности, которая, кстати, тоже может быть гибридной.

Вы знаете, в прошлом россияне даже похищали эстонских пограничников и переправляли их через границу. А сейчас происходит инструментализация нелегальной миграции, как мы видели на примере Беларуси и Польши, для вызова инцидентов. Поэтому безопасность границ, по моему мнению, сейчас будет очень важной. И я, конечно, не думаю, что люди покинут свои дома. Но, несмотря на усиление гражданской обороны защиты, системы раннего предупреждения, более тесное сотрудничество между военными и местными властями с целью разумного планирования вдоль границ, в этой новой парадигме, в которой мы сейчас живем, это будет необходимо.

Могли ли системы ПВО НАТО сбивать российские дроны на границе

Могли ли румынские ПВО в теории сбивать российские дроны, которые фактически могут залетать на территорию НАТО и угрожать населению? Не будет ли это очередной красной линией и вовлечением в войну? Могла ли Украина с НАТО и Румынией сотрудничать в этом плане?

Все зависит от восприятия инцидента, как умышленной атаки, а не как случайности, как бы досадно это ни звучало.

Конечно, Россия несет ответственность, потому что это Россия, а не Украина, стреляет из этих систем, чтобы уничтожить здания, зернохранилища и убивает гражданских. Но что касается ссылки на статью 5, то это очень сильно зависит от оценки того, что такая атака была намеренной, что именно страна-член НАТО была целью и что эта атака не была случайностью.

С помощью НАТО и своих собственных систем Румыния могла бы сбивать эти дроны, особенно иранские "Шахеды", которые летают не очень быстро и достаточно большие, а следовательно, могут быть мишенью.

Но, как я уже говорил, существует проблема обломков, являющихся классической проблемой противовоздушной обороны, и поэтому это не так просто. Если вы попадаете в беспилотник и он распадается на 1000 маленьких кусочков, падающих на землю, очень трудно перехватить эти 1000 маленьких кусочков.

То, что делает румынское правительство с точки зрения укрытий, систем оповещения воздушной тревоги, я считаю, является вполне закономерным мероприятием. Вы можете сделать какие-то шаги с помощью технологий, но не все.