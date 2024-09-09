Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что армии НАТО не хватает уверенности. Единственным же способом наказать страну-агрессора является разрешение для Украины наносить удары вглубь ее территории.

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Как можно наказать Россию за провокации с дронами на территории стран Европы

По словам политолога, главного фактора, которого сейчас не хватает армии НАТО – храбрости. Они имеют все – самолеты, снаряды, артиллерия, танки и т. д., но российские дроны со взрывчаткой они не сбивают.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упрекнул страны, что их бездействие привело к беспрепятственному падению средств на территории стран Альянса. Он делает правильные заявления, но их должны высказывать и его коллеги из Франции, Германии, Великобритании и США.

Пока они эти заявления не делают, но я думаю, что это вопрос времени. Очень часто страны Балтии становятся "поездом" правильных политических решений НАТО,

– отметил Давидюк.

Обратите внимание! Российские дроны залетали на территорию Румынии, а также Латвии. Кроме этого, польские военные завершили 10-дневные поиски вероятного "Шахеда", который мог упасть на территории страны, но никаких следов не нашли.

Пока в Европу все чаще залетают беспилотники России, Владимир Путин, по словам политолога, звонит и говорит, что "они это делают не специально и случайно". Однако это понятно, что это ложь и кощунство, которые нужно наказывать.

Министр обороны Великобритании Джон Гили сказал простую вещь – если Россия будет продолжать так делать (имелось в виду обстрелы Украины КАБами, но можем добавить и обстрелы ЕС), надо Украине дать добро бить вглубь самой России,

– подчеркнул Давидюк.