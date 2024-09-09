Такую информацию на пресс-конференции в Риге предоставило руководство латвийской армии.

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Дрон, залетевший в Латвию, оказался "Шахедом" со взрывчаткой

BBC со ссылкой на латвийскую прессу, пишет, что в пресс-конференции приняли участие министр обороны Латвии Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командующий воздушными силами полковник Виестурс Масюлис.

Так, они сообщили представителям СМИ, что эксперты изучают обломки беспилотника, упавшего на востоке Латвии, в Резекненском крае.

Калниньш повторил то, что уже сказал в воскресенье. По его словам, Национальные вооруженные силы Латвии сразу "засекли" беспилотник, который влетел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу, и следили за ним до момента падения.

По мнению латвийских военных, "Шахед" залетел в Латвию случайно.

Председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц сказал латвийскому агентству LETA, что беспилотник упал в поле на расстоянии от населенных пунктов. Информационный портал Delfi пишет, что дрон упал в Гайгалавской волости, то есть примерно через 90 километров от ближайшей точки границы с Беларусью.

В издании указали, что ни военная, ни местные власти не говорили о взрыве во время падения "Шахеда".

"На прошлой неделе, по ходу как минимум двух ночных налетов "Шахедов", украинские мониторинговые каналы сообщали о нескольких дронов, улетевших в Беларусь, а белорусские военные однажды подтвердили сообщение о том, что в районе Гомеля был сбит беспилотник, не уточняя, кем он был запущен", – добавили там.