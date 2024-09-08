В субботу, 7 сентября, Министерство обороны Латвии заявило, что на востоке страны упал дрон России. Как констатировали в ведомстве, в районе города Резекне. Предварительно, БПЛА двигался с территории Беларуси.

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Как "Шахед" залетел в Латвию

Белорусские аналитики указывают, что незадолго до сообщения о дроне в Латвии, на территории Беларуси около 06:30 зафиксировали дрон-камикадзе типа "Шахед".

В 05:16 он пролетал в районе таких белорусских городов, как Пинск и Новогрудок.

Дальнейший маршрут дрона по территории Беларуси остается неизвестным, но точно известно, что "Шахед" продолжал движение на север (в сторону Латвии – 24 Канал),

– пишет Belarusian Hajun project.

Расстояние между такими городами, как Новогрудок до Резекне, составляет 335 километров. При средней скорости в 200 километров в час беспилотник мог достичь Резекне около 08:30.

Обратите внимание! Согласно данным сервиса FR24, в день атаки около 09:50 в районе латвийского села Крупе, которое вблизи города Резекне, летал, а затем приземлился вертолет Военно-воздушных сил Латвии.

В общем, не исключено, что дрон, который разбился под Резекне, мог быть тем самым "Шахедом", который заметили возле города Новогрудок.

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Ранее военный обозреватель и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечал, что российские дроны все чаще залетают на территорию Беларуси. Интересно, что иногда белорусские военные даже сбивают беспилотники.