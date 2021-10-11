Так как власть разрешила концерты Басты, Любви Успенской и Валерия Меладзе. Об этом Кондратюк сказал в эфире 24 канала.

К теме Петиция Кондратюка о запрете российских гастролеров набрала необходимое количество голосов

По его словам, Верховная Рада примерно 4 года назад приняла уточнение в закон "О гастрольной деятельности" и внесла коррективы в третью статью. Ее, как и любой закон в мире, можно трактовать с выгодой для украинской государственности или против нее.

Там, по моему мнению, есть абсолютно точное несоответствие гастролеров, которых я назвал, к их желанию быть дружественным к нашему государству,

– подчеркнул Кондратюк.

В частности он прокомментировал гастроли Басты. По его мнению, артист не понимает, что ему должно быть запрещено ездить в Украину.

Он (Баста – 24 канал) – большой мальчик с маленьким количеством мозгов, по крайней мере, что касается Украины. То, что он сказал о Крыме, это "бан" до конца оккупации Крыма, или пока он публично не извинится. Игорь Кондратюк Автор петиции о запрете выступлений российских гастролеров в Украине

Любовь Успенская, как заметил автор петиции, является большой любительницей российского президента Владимира Путина. Она неоднократно заявляла, что он – "очень крутой человек".

А Валерий Меладзе с 2003 года является членом партии "Единая Россия". "Это партия войны против Украины. Лидером на позапрошлых выборах был Дмитрий Медведев. Там полное антиукраинское дерьмо в голове. В то же время Валерию Меладзе платят членские взносы", – объяснил Кондратюк.

Кстати! Недавно Кондратюк прокомментировал интервью Ани Лорак. Он считает, что певица – талантливая, магнетическая девушка-артистка, у которой мало мозгов.

Петиция о запрете российских гастролеров

Российским артистам могут запретить въезд в Украину. Соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.

Речь идет о тех российских исполнителях, которые поддерживают оккупацию и военные действия России против Украины.

Также запрет будет касаться и тех, кто отмалчивается на тему российской агрессии. Автор петиции считает, что таким образом они дают молчаливое согласие незаконным действиям.

То есть в случае принятия такой инициативы – въехать на территорию Украины смогут только те российские артисты, которые публично критикуют оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Кондратюк прокомментировал выступления российских гастролеров: смотрите видео