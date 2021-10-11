Адже влада дозволила концерти Басти, Любові Успенської і Валерія Меладзе. Про це Кондратюк сказав в ефірі 24 каналу.

До теми Петиція Кондратюка про заборону російських гастролерів набрала необхідну кількість голосів

За його словами, Верховна Рада приблизно 4 роки тому ухвалила уточнення до закону про гастрольну діяльність та внесла корективи у третю статтю. Її, як і будь-який закон у світі, можна трактувати з вигодою для української державності чи проти неї.

Там, на мою думку, є абсолютно точна невідповідність гастролерів, яких я назвав, до їхнього бажання бути дружнім до нашої держави,

– наголосив Кондратюк.

Зокрема він прокоментував гастролі Басти. На його думку, артист не розуміє, що йому повинно бути заборонено їздити в Україну.

Він (Баста – 24 канал) – великий хлопчик з маленькою кількістю мізків, принаймні, що стосується України. Те, що він сказав про Крим, це "бан" до кінця окупації Криму або поки він публічно не вибачиться. Ігор Кондратюк Автор петиції про заборону виступів російських гастролерів в Україні

Любов Успенська, як зауважив автор петиції, є великою любителькою російського президента Володимира Путіна. Вона неодноразово заявляла, що він – "дуже крутий чоловік".

Натомість Валерій Меладзе з 2003 року є членом партії "Єдина Росія". "Це партія війни проти України. Лідером на позаминулих виборах був Дмитро Медведєв. Там повне антиукраїнське лайно в голові. Водночас Валерію Меладзе платять членські внески", – пояснив Кондратюк.

До речі! Нещодавно Кондратюк прокоментував інтерв'ю Ані Лорак. Він вважає, що співачка – талановита, магнетична дівчина-артистка, в якої мало мізків.

Петиція про заборону російських гастролерів

Російським артистам можуть заборонити в'їзд в Україну. Відповідна петиція набрала 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути президент.

Мовиться про тих російських виконавців, які підтримують окупацію і військові дії Росії проти України.

Також заборона стосуватиметься й тих, хто відмовчується на тему російської агресії. Автор петиції вважає, що таким чином вони дають мовчазну згоду незаконним діям.

Тобто у разі ухвалення такої ініціативи – в'їхати на територію України зможуть тільки ті російські артисти, які публічно критикують окупацію Криму і війну на Донбасі.

Кондратюк прокоментував виступи російських гастролерів: дивіться відео