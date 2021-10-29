Эти хакеры даже якобы требовали выкуп за нераспространение информации. Речь идет о персональных данных, которые злоумышленники угрожали выложить в интернет.
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Вновь отличились российские хакеры в США
Организованная преступная хакерская группировка Grief опубликовала в даркнете (это закрытая сеть, пользователей которой трудно отследить) несколько файлов NRA.
Речь идет о Национальной стрелковой ассоциации США – это некоммерческая ассоциация, объединяющая сторонников права людей на хранение и ношение огнестрельного оружия.
- Опубликованные хакерами файлы касаются грантов, предоставляемых NRA, и персональных данных ее членов.
- Чтобы обезопаситься от дальнейшей публикации этих данных, злоумышленникам нужно заплатить выкуп.
Журналисты узнали, что у ассоциации на неделе возникли проблемы с электронной почтой. Вероятно, именно через нее хакеры совершили атаку.
Обратите внимание:
- В 2020 году хакеры атаковали федеральные агентства США.
- В 2021 – американские и европейские правительственные сети.
- А вот в Украине удалось задержать разработчика фейковой Дии.