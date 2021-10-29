Эти хакеры даже якобы требовали выкуп за нераспространение информации. Речь идет о персональных данных, которые злоумышленники угрожали выложить в интернет.

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Вновь отличились российские хакеры в США

Организованная преступная хакерская группировка Grief опубликовала в даркнете (это закрытая сеть, пользователей которой трудно отследить) несколько файлов NRA.

Речь идет о Национальной стрелковой ассоциации США – это некоммерческая ассоциация, объединяющая сторонников права людей на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Опубликованные хакерами файлы касаются грантов, предоставляемых NRA, и персональных данных ее членов.

Чтобы обезопаситься от дальнейшей публикации этих данных, злоумышленникам нужно заплатить выкуп.

Журналисты узнали, что у ассоциации на неделе возникли проблемы с электронной почтой. Вероятно, именно через нее хакеры совершили атаку.

Что говорят в NRA. Там заявили, что "не будут обсуждать вопросы, касающиеся их физической или электронной безопасности". Однако – принимают "чрезвычайные меры" для защиты своей информации.

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