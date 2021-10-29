Ці хакери навіть начебто вимагали викуп за нерозповсюдження інформації. Мовиться про персональні дані, які зловмисники погрожували викласти в інтернет.
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Знову відзначилися російські хакери у США
Організоване злочинне хакерське угруповання Grief опублікувало у даркнеті (це закрита мережа, користувачів якої важко відстежити) кілька файлів NRA.
Мовиться про Національну стрілецьку асоціацію США – це некомерційна асоціація, яка об'єднує прихильників права людей на зберігання і носіння вогнепальної зброї.
- Опубліковані хакерами файли стосуються грантів, які надає NRA, і персональних даних її членів.
- Щоб убезпечитися від подальшої публікації цих даних, зловмисникам треба заплатити викуп.
Журналісти дізналися, що в асоціації на тижні виникли проблеми з електронною поштою. Ймовірно, саме через неї хакери здійснили атаку.
Зверніть увагу:
- У 2020 хакери атакували федеральні агентства США.
- У 2021 – американські та європейські урядові мережі.
- А от в Україні вдалося затримати розробника фейкової Дії.