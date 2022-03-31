В отчете Google говорится, что российские хакеры попытались взломать сети стран-членов НАТО. В частности, это касалось некоторых восточноевропейских стран.

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По данным Google, за хакерскую атаку ответственны группы Coldriver или Callisto.

Эти кампании атаковали с помощью созданных аккаунтов Gmail и аккаунтов, не принадлежащих Google, поэтому уровень успеха этих кампаний неизвестен,

– отметили в ведомстве.

В НАТО инцидент еще не прокомментировали.

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