Специалистам удалось предотвратить сложную атаку со стороны российских хакеров. Об этом сообщили в Госспецсвязи.
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Атака имела целью отключение от электроснабжения целого региона
Специалисты вовремя обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое должно было быть активировано вечером 8 апреля. Его активация привела бы к обесточиванию определенной территории страны и лишила бы электроснабжения большое количество гражданского населения,
– сообщил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.
В то же время, по его словам, часть IT-инфраструктуры все же была поражена.
Мы занимались оперативным восстановлением работоспособности IT-инфраструктуры, чтобы пользователи не почувствовали перебоев в электроснабжении. Собственно, так и вышло. Никаких сигналов, о том, что пропал свет, не зафиксировано,
– добавил Виктор Жора.
По данным расследования, за атакой со внушительной вероятностью стоит известная хакерская группа Sandworm. Это военные хакеры РФ, цель которых – выведение из строя высоковольтных электрических подстанций, уничтожение компьютеров под управлением ОС Windows, уничтожение инфраструктуры рабочих станций и серверов под управлением Linux, впечатление сетевого оборудования.
Заместитель председателя Госспецсвязи сказал, что международным партнерам и другим энергокомпаниям сообщили о попытке атаки, чтобы они смогли предотвратить подобные инциденты на других энергетических объектах.
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