Специалистам удалось предотвратить сложную атаку со стороны российских хакеров. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Атака имела целью отключение от электроснабжения целого региона

Специалисты вовремя обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое должно было быть активировано вечером 8 апреля. Его активация привела бы к обесточиванию определенной территории страны и лишила бы электроснабжения большое количество гражданского населения,

– сообщил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

В то же время, по его словам, часть IT-инфраструктуры все же была поражена.

Мы занимались оперативным восстановлением работоспособности IT-инфраструктуры, чтобы пользователи не почувствовали перебоев в электроснабжении. Собственно, так и вышло. Никаких сигналов, о том, что пропал свет, не зафиксировано,

– добавил Виктор Жора.

По данным расследования, за атакой со внушительной вероятностью стоит известная хакерская группа Sandworm. Это военные хакеры РФ, цель которых – выведение из строя высоковольтных электрических подстанций, уничтожение компьютеров под управлением ОС Windows, уничтожение инфраструктуры рабочих станций и серверов под управлением Linux, впечатление сетевого оборудования.

Заместитель председателя Госспецсвязи сказал, что международным партнерам и другим энергокомпаниям сообщили о попытке атаки, чтобы они смогли предотвратить подобные инциденты на других энергетических объектах.

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