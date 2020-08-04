Обнародованные накануне парламентских выборов в Великобритании 2019-го года секретные документы украли российские хакеры из почты Лиама Фокса. В бумагах говорится о британских торговых переговорах с США.

Как сообщает BBC, со ссылкой на свои источники, хакеры взламывали почту бывшего министра торговли Великобритании Лиама Фокса несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Доступ к аккаунту они получили с помощью "фишинга" сообщения. Похищенные документы подробно описывают торговые переговоры между Британией и США.

Что такое фишинг Это схема, по которой хакеры заставляют пользователей передавать конфиденциальную информацию, например пароли и номера социального страхования через ссылку на мошеннический вебсайт, который выдается за доверенный источник.

Теперь по поводу этого преступления ведется уголовное расследование. Пока неизвестно, какую российскую организацию считают ответственной за похищение. Также неясно, были ли хакеры теми же людьми, которые распространили секретную информацию в сети. Однако сообщается, что кибератаку, вероятно, поддерживало государство.

Эту информацию подтвердил и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, отметив, что "российские преступники" пытались вмешаться в выборы "с помощью онлайн-распространения незаконно полученных правительственных документов".

Пока точно неизвестно, какие именно учетные записи экс-министра взламывали и когда это впервые произошло. Неясно и то, занимал ли Лиам Фокс пост министра в то время.

Представительница британского правительства сообщила: "Ведется уголовное расследование по поводу того, как были получены документы, и было бы неуместно комментировать дальше". Она добавила, что состав правительства снабжен "очень надежными системами для защиты IТ-систем должностных лиц и персонала".

Также на прошлой неделе британский парламентский комитет по разведке и безопасности обнародовал отчет о том, что правительство страны даже не пыталось расследовать предполагаемое вмешательство России в проведение референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. В отчете также отмечается, что Британия недооценила российскую угрозу.