Оприлюднені напередодні парламентських виборів у Великій Британії 2019-го року секретні документи вкрали російські хакери з пошти Ліама Фокса. У паперах йдеться про британські торгові переговори із США.

Як повідомляє BBC, з посиланням на свої джерела, хакери зламували пошту колишнього міністра торгівлі Британії Ліама Фокса декілька разів в період з 12 липня по 21 жовтня минулого року. Доступ до акаунту вони отримали за допомогою "фішингового" повідомлення. Викрадені документи детально описують торгові переговори між Британією та США.

Що таке фішинг Це схема, за якої хакери змушують користувачів передавати конфіденційну інформацію, наприклад паролі та номери соціального страхування через посилання на шахрайський вебсайт, що видається за довірене джерело.

Наразі з приводу цього злочину ведеться кримінальне розслідування. Поки невідомо яку російську організацію вважають відповідальною у викраденні. Також неясно чи були хакери тими ж людьми, що поширили секретну інформацію в мережі. Проте повідомляється, що кібератаку, ймовірно, підтримувала держава.

Цю інформацію підтвердив й міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, зазначивши, що "російські злочинці" намагалися втрутитися у вибори "за допомогою онлайн-розповсюдження незаконно отриманих урядових документів".

Поки достеменно невідомо які саме облікові записи ексміністра зламували і коли це вперше сталося. Неясно й те, чи обіймав Ліам Фокс посаду міністра у той час.

Представниця британського уряду повідомила: "Ведеться кримінальне розслідування з приводу того, як були отримані документи, і було б недоречно коментувати далі". Вона додала, що склад уряду забезпечений "дуже надійними системами для захисту ІТ-систем посадових осіб і персоналу".

Також минулого тижня британський парламентський комітет з розвідки і безпеки оприлюднив звіт про те, що уряд країни навіть не намагався розслідувати ймовірне втручання Росії в проведення референдуму по виходу Великої Британії з Європейського союзу. У звіті також зазначається, що Британія недооцінила російську загрозу.