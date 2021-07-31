Взломали 80% электронных ящиков

От действий хакеров пострадали сотрудники 4 офисов прокуратуры в Нью-Йорке. Злоумышленники в целом взломали 80% учетных записей электронной почты Microsoft.

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Министерство юстиции США заявило, что во время кибератаки взломали учетную запись электронной почты по меньшей мере 1 сотрудника в 27 прокуратурах США.

Обратите внимание! Эти вмешательства осуществили в течение 7 мая-27 декабря 2020 года. В то же время идентифицировали масштабную атаку на SolarWinds.