Взломали 80% электронных ящиков
От действий хакеров пострадали сотрудники 4 офисов прокуратуры в Нью-Йорке. Злоумышленники в целом взломали 80% учетных записей электронной почты Microsoft.
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Министерство юстиции США заявило, что во время кибератаки взломали учетную запись электронной почты по меньшей мере 1 сотрудника в 27 прокуратурах США.
Что известно об атаке на SolarWinds
В декабре 2020 года группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами, осуществила самую масштабную за последние 5 лет кибератаку на госучреждения США. Злоумышленники вторглись в программное обеспечение SolarWinds.
Высшие органы нацбезопасности Соединенных Штатов предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке. В то же время Кремль все обвинения традиционно отрицает.