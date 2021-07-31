Зламали 80% електронних скриньок

Від дій хакерів постраждали співробітників 4 офісів прокуратури в Нью-Йорку. Зловмисники загалом зламали 80% облікових записів електронної пошти Microsoft.

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Міністерство юстиції США заявило, що під час кібератаки зламали обліковий запис електронної пошти щонайменше 1 співробітника у 27 прокуратурах США.

Зверніть увагу! Ці втручання здійснили впродовж 7 травня – 27 грудня 2020 року. В той самий час ідентифікували масштабну атаку на SolarWinds.