Руководитель Одесской епархии епископ Афанасий в своем обращении заявил, что российские военные захватили украинское спасательное судно "Сапфир", которое должно было эвакуировать с острова Змеиный тела воинов, считавшихся погибшими.
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Россияне взяли в плен священника
На борту судна находился священник Одесской епархии Василий Вырозуб. Гуманитарная миссия проходила по предварительной договоренности с российской стороной. Однако выяснилось, что погибших на острове нет.
А российские военные использовали ситуацию в качестве повода, чтобы коварно заманить спасательное судно, на котором не было вооружения, и захватить его вместе с гражданским экипажем и священником ПЦУ,
– отметил епископ Афанасий.
27 февраля в 18:00 глава епархии получил сообщение от протоиерея Вырозуба, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем двигаются в неизвестном направлении.
Епископ Афанасий просит уволить священника
"Обращаюсь в мировое сообщество, религиозные лидеры и все миссии по поводу огласки этого инцидента и помощи в решении этой в край возмутительной ситуации", — сказал в обращении епископ.
ПЦУ осуждает этот циничный инцидент и требует немедленного увольнения протоиерея, всех членов экипажа и участников гуманитарной миссии.
Напомним, 26 февраля оккупанты захватили 2 украинских судна, направлявшихся на остров Змеиный, чтобы забрать оттуда тела погибших пограничников – танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь". На борту находились почти 50 мирных членов экипажа.
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