Руководитель Одесской епархии епископ Афанасий в своем обращении заявил, что российские военные захватили украинское спасательное судно "Сапфир", которое должно было эвакуировать с острова Змеиный тела воинов, считавшихся погибшими.

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Россияне взяли в плен священника

На борту судна находился священник Одесской епархии Василий Вырозуб. Гуманитарная миссия проходила по предварительной договоренности с российской стороной. Однако выяснилось, что погибших на острове нет.

А российские военные использовали ситуацию в качестве повода, чтобы коварно заманить спасательное судно, на котором не было вооружения, и захватить его вместе с гражданским экипажем и священником ПЦУ,

– отметил епископ Афанасий.

27 февраля в 18:00 глава епархии получил сообщение от протоиерея Вырозуба, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем двигаются в неизвестном направлении.

Епископ Афанасий просит уволить священника

"Обращаюсь в мировое сообщество, религиозные лидеры и все миссии по поводу огласки этого инцидента и помощи в решении этой в край возмутительной ситуации", — сказал в обращении епископ.

ПЦУ осуждает этот циничный инцидент и требует немедленного увольнения протоиерея, всех членов экипажа и участников гуманитарной миссии.

Напомним, 26 февраля оккупанты захватили 2 украинских судна, направлявшихся на остров Змеиный, чтобы забрать оттуда тела погибших пограничников – танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь". На борту находились почти 50 мирных членов экипажа.

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