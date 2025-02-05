С тех пор корабли направлялись в Сирию из Балтийского моря через Атлантический океан, используя в несколько раз длиннее маршрут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что известно о маршруте российских кораблей в Сирию

Аналитики ISW обратили внимание на опубликованные Национальным центром сопротивления видеодоказательства получения Украиной доступа к системе "Мозаика", что является внутренней российской системой для отслеживания маршрутов суден и грузов.

Согласно данным системы, еще в апреле 2023 года российский грузовой корабль "Спарта-4" курсировал между сирийским Тартусом и Новороссийском в Краснодарском крае через Дарданеллы и Босфор. Этот корабль, как и "Спарта", "Спарта-2", принадлежат логистической компании минобороны России "Оборонлогистика".

Маршрут российских кораблей в Сирию в 2023 году / Фото ЦНС

Однако, уже весной 2024 года профильные ресурсы, следящие за новостями судоходства, зафиксировали изменение маршрутов кораблей Sparta и Ursa Major. На пути из Сирии судна перестали заходить в Черное море, а вместо этого плыли через Атлантический океан в балтийские порты России.



Маршрут российских кораблей из Сирии весной 2024 года / Фото ЦНС

Стоит отметить, что этот маршрут длиннее в несколько раз. По мнению аналитиков, такие изменения обусловлены "угрозой ударов беспилотников ВМС Украины в Черном море". Со ссылкой на данные MarineTraffic.com в ISW также отмечают, что российские грузовые корабли "Спарта" и "Спарта-2" находились у берегов Туниса 4 февраля.

OSINT-аналитик М. Т. Андерсон опубликовал спутниковые снимки по состоянию на утро 4 февраля, на которых видно эти два судна, а также, вероятно, десантный корабль "Александр Отраковский", фрегаты "Адмирал Головко", "Адмирал Горшков" и "Адмирал Григорович".

Спутниковые снимки и отчеты Главного управления военной разведки Украины указывают на то, что все эти судна были в порту Тартус в декабре 2024 года и январе 2025 года.

Появление российских кораблей в Средиземном море 4 февраля согласуется с сообщениями о том, что сейчас российские корабли курсируют между Сирией и Россией через Атлантику,

– отмечают в ISW.

В то же время аналитики говорят, что уход большого количества суден из порта Тартус указывает на то, что Россия не надеется на положительные результаты текущих российско-сирийских переговоров относительно ее военного присутствия.

Там добавляют, что расположение суден возле Туниса также свидетельствует, что эти корабли не направляются в Ливию, несмотря на то, что Кремль по воздуху отправил некоторые активы из Сирии в Ливию в течение декабря 2024 года и января 2025 года.