По информации российских СМИ, такое мнение высказал российский политик Дмитрий Медведев. По его словам, "предателей, ненавидящих Россию, следует рассматривать как врагов общества", передает 24 канал.

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Какие еще ограничения ждут российских либералов

Приспешник Путина подчеркнул, что таких людей следует отрезать от источников дохода и не пускать в страну до конца их дней.

За ними, отметил Медведев, крепко должно закрепиться это решение, "пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих граждан никто не возбуждал".

Аморальную ситуацию, когда предатели, желающие своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда,

– подчеркнул он.

Но противники политики России имеют шанс "очистить свою репутацию". Медведев заверил, что если российские либералы публично покаятся, то смогут вернуться на родину.

Заместитель председателя Совбеза отметил также, что россияне за границей разжигают рознь внутри страны. Ведь они называют "биосусором" других граждан России, поддерживающих войну в Украине.

"Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в соответствующих случаях – только из-за амнистии или помилования", – сказал Медведев.

Хотя, как добавил политик, россиянам лучше не следует возвращаться из-за границы. По всей вероятности, он и сам понимает, что в России их ждет жалкая жизнь, ведь по-другому там быть и не может.

Зашквары Медведева: коротко