По информации российских СМИ, такое мнение высказал российский политик Дмитрий Медведев. По его словам, "предателей, ненавидящих Россию, следует рассматривать как врагов общества", передает 24 канал.
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Какие еще ограничения ждут российских либералов
Приспешник Путина подчеркнул, что таких людей следует отрезать от источников дохода и не пускать в страну до конца их дней.
За ними, отметил Медведев, крепко должно закрепиться это решение, "пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих граждан никто не возбуждал".
Аморальную ситуацию, когда предатели, желающие своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда,
– подчеркнул он.
Но противники политики России имеют шанс "очистить свою репутацию". Медведев заверил, что если российские либералы публично покаятся, то смогут вернуться на родину.
Заместитель председателя Совбеза отметил также, что россияне за границей разжигают рознь внутри страны. Ведь они называют "биосусором" других граждан России, поддерживающих войну в Украине.
"Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в соответствующих случаях – только из-за амнистии или помилования", – сказал Медведев.
Хотя, как добавил политик, россиянам лучше не следует возвращаться из-за границы. По всей вероятности, он и сам понимает, что в России их ждет жалкая жизнь, ведь по-другому там быть и не может.
Зашквары Медведева: коротко
- Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев решил сделать свой прогноз на 2023 год. Его "предсказания" касаются мировой политики. Экспрезидент России в своем телеграмм-канале опубликовал свой сюрреалистический прогноз по 10 пунктам относительно будущего мира в 2023 году.
- По его мнению, в США состоится гражданская война, Илон Маск станет президентом, а евро и доллар перестанут быть мировыми резервными валютами.
- Кроме этого больной политик заявил о создании "Четвертого рейха" на базе Германии и ее "сателлитов", захвате западных областей Украины Польшей и Венгрией и распаде Евросоюза.
- Что именно употреблял Медведев, празднуя свой новый пост первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии – неизвестно. Однако военный эксперт Валерий Клочок предположил, что российский политик мог написать свой "прогноз" под действием алкоголя и наркотиков иначе трудно представить, как можно было дойти до таких вещей.