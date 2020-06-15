Боевики на Донбассе используют запрещенные международными соглашениями противопехотные мины. Производитель мин – Россия.

Запрещенные мины обнаружили в заброшенном доме

Использование запрещенных боеприпасов задокументировали в СБУ и прокуратуре. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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На территории заброшенного частного дома в поселке Голубивское, что в Попаснянском районе Луганщины, нашли шесть противопехотных фугасных мин ПМН-2.

У Мин нет механизма самоликвидации

Эти взрывные устройства, считают эксперты, установили еще осенью 2019 года. Особенность таких мин – отсутствие механизма самоликвидации, именно поэтому их использование запретили. В прокуратуре уверены, мины боевикам поставляют из России.

Мины используют представители незаконных вооруженных формирований России для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии против Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Обратите внимание! Найдены доказательства приобщили к материалам уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.