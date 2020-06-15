Российские мины на украинском Донбассе: боевики используют запрещенные боеприпасы
Боевики на Донбассе используют запрещенные международными соглашениями противопехотные мины. Производитель мин – Россия.
Запрещенные мины обнаружили в заброшенном доме
Использование запрещенных боеприпасов задокументировали в СБУ и прокуратуре. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Луганской области.
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На территории заброшенного частного дома в поселке Голубивское, что в Попаснянском районе Луганщины, нашли шесть противопехотных фугасных мин ПМН-2.
У Мин нет механизма самоликвидации
Эти взрывные устройства, считают эксперты, установили еще осенью 2019 года. Особенность таких мин – отсутствие механизма самоликвидации, именно поэтому их использование запретили. В прокуратуре уверены, мины боевикам поставляют из России.
Мины используют представители незаконных вооруженных формирований России для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии против Вооруженных Сил Украины,
– говорится в сообщении прокуратуры.