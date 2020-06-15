Бойовики на Донбасі використовують заборонені міжнародними угодами протипіхотні міни. Виробник мін – Росія.

Заборонені міни виявили у покинутому будинку

Використання заборонених боєприпасів задокументували у СБУ та прокуратурі. Про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

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На території покинутого приватного будинку у селищі Голубівське, що у Попаснянському районі Луганщини, знайшли шість протипіхотних фугасних мін ПМН-2.

У мін немає механізму самоліквідації

Ці вибухові пристрої, вважають експерти, встановили ще восени 2019 року. Особливість таких мін – відсутність механізму самоліквідації, саме тому їх використання заборонили. У прокуратурі впевнені, міни бойовикам постачають з Росії.

Міни використовують представники незаконних збройних формувань Росії для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії проти Збройних Сил України,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Зверніть увагу! Знайдені докази долучили до матеріалів кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.