Війська окупанта протягом 14 червня 15 разів порушили режим припинення вогню. Стрілянини зі забороненої зброї. Внаслідок атак ворога один український захисник отримав поранення. Однак бійці Об’єднаних сил знищили одного російського найманця.

Агресор гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметри, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Українські бійці давали гідну відсіч на всі атаки бойовиків.

Де та з якої зброї стріляв окупант

п’ять разів поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 міліметри, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 120 міліметри, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; біля Оріхового й Травневого , а також двічі поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

, а також двічі поблизу – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; по два рази поблизу Авдіївки та Кам’янки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

– з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. неподалік Мар’їнки – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а по оборонцях Пісків – зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об’єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 14 червня українські воїни знищили одного російського найманця.

Від початку доби 15 червня окупаційні війська активності не проявляли. Втрат немає.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 54 герої – список за посиланням.



Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу