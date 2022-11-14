Немало россиян молчаливо согласилось с идеей Путина отправить их на войну по двум причинам. Во-первых, они не осознавали, что участие в боевых действиях в Украине действительно будет означать их неизбежную гибель, а во-вторых, почти все "чмобики" верили в то, что государство будет неплохо платить.

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Впрочем, рассказы командования о том, как "тысячи российских воинов принесут России скорую и великую победу", а также обещания достойных выплат оказались полным враньем.

Первые бунты "чмобиков" связаны именно с невыплатой зарплат

По данным источников 24 канала в спецслужбах , в военкоматах и на точках собрания офицеры постоянно говорили мобилизованным, что проблемы с обеспечением временные, поэтому они должны сами купить себе бронежилеты, шлемы и другое снаряжение. Государство же при этом будто бы должно было компенсировать им все расходы, но несколько позже.

, в военкоматах и на точках собрания офицеры постоянно говорили мобилизованным, что проблемы с обеспечением временные, поэтому они должны сами купить себе бронежилеты, шлемы и другое снаряжение. Государство же при этом будто бы должно было компенсировать им все расходы, но несколько позже. Конечно, почти каждый из 300 тысяч мобилизованных был вынужден потратить большие деньги на приобретение себе всего необходимого, влезать в кредиты и долги с мыслью о том, что с первой зарплаты сможет со всеми рассчитаться.

Надеялись на зарплату и родственники мобилизованных. Ведь слова Путина о том, что у "чмобиков" будут такие же права, как и контрактники, все восприняли так, якобы за участие в войне всем будут насчитывать по 200 тысяч рублей, а за время подготовки - от 70 до 120 тысяч.

Однако у руководства государства-агрессора отношение к выплатам мобилизованным оказалось совсем другим. Чтобы не оформлять отношения между минобороны и мобилизованными, командованию приказали не подписывать с ними никаких контрактов. Мол, если президент сказал, что вы и так контрактники, то зачем нужны какие-нибудь документы.

Поэтому когда мобилизованные прослужили месяц, на их карточки вдруг либо пришли копеечные зарплаты, либо вообще не перебросили ни копейки. Это и послужило поводом для бунтов на всех точках собрания "чмобиков".

В Казани, Рязани, Орле и Белгороде недовольные отсутствием выплат россияне начали массово отказываться служить и требовали от руководства оплаты заранее. Мол, у них семьи голодают, военкомы выдернули всех с нормальных работ, а государство не выполняет обещаний. Вместо этого командиры объясняли "чмобикам", что в бухгалтерии воинских частей не могут разобраться, кто к какому подразделению приписан, все зарплаты поступят, но после того, как утрясутся бюрократические процедуры.

Не получили выплаты и мобилизованные, которые находятся в зоне боевых действий. Им это также объяснили стандартной банковской ошибкой, но пообещали, что вот в ноябре-декабре система будет работать как следует.

Конечно, на самом деле Россия просто не хочет платить своим рабам-ордынцам, ведь такие же отговорки озвучивали контрактникам и срочникам еще в начале полномасштабного вторжения. При этом до желанного "в следующем месяце", когда зарплата "совершенно точно поступит", доживали лишь единицы.

А поскольку мертвые не выставляют счетов минобороны и командирам, то их зарплаты можно с легкостью либо оставить государству, либо банально украсть.

"Заработанные" деньги получат только единицы

Как показывает практика, российский солдат может действительно претендовать на получение зарплаты лишь в одном случае – если он сможет выжить на войне достаточно долгое время. Средняя продолжительность жизни оккупанта на фронте не превышает нескольких недель, а для мобилизованных эта цифра и вдвое меньше.

Так что зарплату за участие в захватнической войне против Украины смогут получить только самые счастливые среди "чмобиков". Но даже они, скорее всего, не успеют ее потратить. Потому что непосредственно на фронте магазинов нет, а у большинства россиян с передовой выход только один – на тот свет.

Судя по тому, что почти все бунты мобилизованных по невыплате средств были подавлены, Путин сможет играть с ними в такие наперстки. Тем более что схема игры не будет меняться. Одни "чмобики" погибнут, а на их место придут другие, которые не интересовались политикой. Они будут удивляться тому, что государство не оплатило им обещанные деньги и верить обещаниям командования вплоть до своей смерти.