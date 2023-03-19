Участились случаи и записи видеообращений к самому российскому диктатору Путину. В них оккупанты, в частности, ноют об отсутствии обеспечения и опыта для участия в боевых действиях, и при этом трусливо скрывают лицо и иногда голоса.

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Отсутствие опыта, вооружения и потери – на что жалуются оккупанты

Так, по данным российских СМИ, за последний месяц призывники, по меньшей мере, из 16 регионов России записали видео с призывами к вмешательству Путина, а в целом начали появляться они с начала так называемой частичной мобилизации. В них захватчики жаловались, что должны отправляться на передовую без необходимого вооружения, боеприпасов и амуниции, без необходимой подготовки или опыта.

Так, во время третьего видеообращения призывники части Иркутска пожаловались, что их просто "отправляют на убой". В других же обращениях захватчики подчеркивают, что "люди гибнут ни за что".

Мы не мясо. Мы готовы биться достойно, а не как мясо, в лобных атаках,

– сказал россиянин в видеообращении.

Жалуются оккупанты и безумные потери во время штурмов, во время которых их собратья массово погибают и получают ранения. При этом в своих видеообращениях мобилизованные оккупанты используют такие фразы, как "преступные приказы" и "бессмысленные нападения".

Более того, призывают вмешаться Путина и матери и жены мобилизованных, якобы не понимая, что именно он является одним из главных злодеев и причин развязанной войны.

При этом ни в одном из видео россияне не протестуют именно против войны. Ни один призывник либо часть открыто не осудили войну. На большинстве видео новобранцы подчеркивают, что они отданы воинской обязанности и хотят продолжать воевать за Россию, однако для этого нужно улучшить условия.

Тактика "мясного вала" и проблемы россиян

Как отметили в Washington Post, такой шквал видеообращений сигнализирует о том, что, во-первых, за первый год полномасштабной войны проблемы оккупантов так и не были решены. В частности, у оккупантов есть критические проблемы со снабжением, что привело к вооружению солдат даже оружием и униформой времен Второй мировой войны.

Эти призывники служат не по собственному желанию. Они не проходят надлежащую подготовку и не имеют надлежащего оборудования. Очевидно, что Россия использует свои ограниченные источники для вооружения и оснащения своих лучших подразделений,

– сказал старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики в Нью-Йорке Роб Ли.

Во-вторых, Кремль применяет так называемую тактику "мясного вала", при которой отправляет сначала волны собственных людей под пули на верную смерть, чтобы истощать украинских военных, а только после них – опытных военных. Более того, поскольку Россия потеряла часть своего первоначального артиллерийского превосходства, она все чаще прибегает к таким действиям. В частности, это стало визитной карточкой многомесячного штурма Бахмута группой наемников Вагнера.

Любопытно, что такую тактику критикуют даже пророссийские военные блоггеры. Они сомневаются в ее эффективности и заявляют о нелепых человеческих потерях.

Реакция руководства и Путина – ожидаемая

Конечно, эти видеообращения – как зов в пустоту. Российские официальные лица остаются заметно молчаливыми, и вместе с ними преимущественно и Путин. Когда же он открывает свой рот, то традиционно пытается отбелить себя.

Так, в ноябре 2022 года во время инсценированной встречи с якобы солдатскими матерями Путин выразил озабоченность тем, как воспринимаются мобилизация и война. Более того, он подчеркнул, что "не стоит полностью доверять Интернету, потому что он полон различных фейков, обмана и лжи".

Поэтому ему безразлично, что там записывают мобилизованные захватчики, ведь их дело – массово погибать за амбиции царя.