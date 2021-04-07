В зоне Операции объединенных сил вечером 3 апреля пропал украинских военный. Бойца несколько дней разыскивали, однако 6 апреля его тело Вооруженным силам передали пророссийские боевики.

Что известно об исчезновении бойца

Военный на момент исчезновения был без оружия. На месте исчезновения никаких признаков боевого столкновения не зафиксировали.

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Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы в нашем подразделении, характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни,

– рассказали в бригаде.

Командование части немедленно начало поиски пропавшего. Однако первоочередные действия, к сожалению, не дали никакого результата.

В бригаде не знают, что именно случилось с бойцом. Там предполагают, что он мог заблудиться, или же его похитили.

"До последнего была надежда, что он жив и с ним все в порядке. Но, к сожалению, чуда не случилось", - заявили в бригаде.

6 апреля на КПВВ Марьинка состоялась процедура передачи тела погибшего от российских наемников бригаде военного.

Пока имя воина не называют. Его обнародуют после того, как о трагедии известят близких погибшего.

Обратите внимание! 9 апреля на Львовщину доставят тело погибшего 25-летнего Игоря Байтала из 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Пока неизвестно, когда именно и как умер защитник. Журналисты 24 канала пытаются выяснить, его ли тело передали ВСУ боевики.

Боевики распространяли фейки

В бригаде "Эдельвейс" рассказали, что пророссийские боевики распространяли в сети фейки. Они заявляли, что 4 апреля возле Шумов в результате боевого столкновения погиб украинский военный, а командование, мол, скрывает информацию.

В бригаде назвали такие действия оккупантов "ярким примером пренебрежения моральными принципами".

Справка. В течение 2021 года пророссийские боевики на Донбассе убили по меньшей мере 31 нашего защитника. Больше всего военных погибло 26 марта. Тогда в результате обстрелов под Шумами смертельные ранения получили 4 бойцов.