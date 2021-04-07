В бригаде рассказали обстоятельства исчезновения погибшего бойца на Донбассе
В зоне Операции объединенных сил вечером 3 апреля пропал украинских военный. Бойца несколько дней разыскивали, однако 6 апреля его тело Вооруженным силам передали пророссийские боевики.
Источник:10 горно-штурмовая бригада
Что известно об исчезновении бойца
Военный на момент исчезновения был без оружия. На месте исчезновения никаких признаков боевого столкновения не зафиксировали.
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Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы в нашем подразделении, характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни,
– рассказали в бригаде.
Командование части немедленно начало поиски пропавшего. Однако первоочередные действия, к сожалению, не дали никакого результата.
В бригаде не знают, что именно случилось с бойцом. Там предполагают, что он мог заблудиться, или же его похитили.
"До последнего была надежда, что он жив и с ним все в порядке. Но, к сожалению, чуда не случилось", - заявили в бригаде.
6 апреля на КПВВ Марьинка состоялась процедура передачи тела погибшего от российских наемников бригаде военного.
Пока имя воина не называют. Его обнародуют после того, как о трагедии известят близких погибшего.
Боевики распространяли фейки
В бригаде "Эдельвейс" рассказали, что пророссийские боевики распространяли в сети фейки. Они заявляли, что 4 апреля возле Шумов в результате боевого столкновения погиб украинский военный, а командование, мол, скрывает информацию.
В бригаде назвали такие действия оккупантов "ярким примером пренебрежения моральными принципами".
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