Всего с начала суток оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня. В половине случаев они применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Пострадали защитники Украины

В результате атаки противника 2 военнослужащих ООС получили ранения. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. По словам врачей, оба бойца находятся в состоянии средней тяжести.

Их собратьям пришлось открыть ответный огонь, чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы. Запрещенного вооружения украинские бойцы не применяли. В ООС подчеркнули, что рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Где били боевики 9 декабря:

в сторону Шумов – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Новомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в направлении Прицепиловки – из минометов и гранатометов различных систем;

вблизи Южного – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Станицы Луганской – из минометов различного калибра.

Обратите внимание! Пьяный водитель пытался прорваться через блок-пост в Донецкой области. Нацгвардейцы были вынуждены применить оружие. Они выстрелили в колеса его автомобиля.