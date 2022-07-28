Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в Медиацентре Украина, передает 24 канал.

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"Военно-политическое руководство россии пытается в авральном порядке наращивать силы, которые понесли значительные потери в ходе боевых действий в Украине. С этой целью путинская пропагандистская машина активизировала деятельность так называемого "российского имперского движения", проводят интенсивную мобилизацию членов этого движения", – рассказала Маляр.

российские "денацификаторы"

По словам замминистра, особенно стремятся привлечь военизированное крыло "Имперский легион". Его члены исповедуют неонацизм.

Особый цинизм российской пропаганды состоит в том, что к так называемой "спецоперации" и так называемой "денацификации" привлекают силы, открыто исповедующие неонацистскую идеологию и внесенные в список особо опасных террористических организаций,

– отметила Маляр.

Мобилизация в россии

Оккупанты привлекают в армию преимущественно жителей отдаленных депрессивных регионов россии. Власти страны-террористки развернули кампанию "от каждого субъекта федерации по батальону".

Однако этого оказывается мало и в армию принимают жителей стран Центральной Азии и даже заключенных. Это связано с тем, что кремль не объявляет общую мобилизацию и делает это скрыто.

Кроме этого, принудительно воевать против своей страны заставляют украинцев на временно оккупированных территориях. Известно, что это происходит в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

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