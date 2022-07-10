Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По словам главы государства, он весь день получал отчеты из города Часов Яр, который безжалостно обстреляли россияне.

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Президент рассказал об обстреле Часового Яра

Зеленский отметил, что в Часовом Яру Донецкой области, сейчас продолжается спасательная операция после российского удара по жилым домам.

Разрушены две многоэтажки. Под завалами – десятки людей. Шестерых удалось спасти. В списке погибших – 15 фамилий и, к сожалению, это не окончательное количество,

– рассказал президент.

Россияне нанесли по городу ракетный удар. Глава государства подчеркнул, что каждый, кто издает приказы на такие удары по обычным городам и жилым районам, и, тот кто их осуществляет, убивают абсолютно осознанно.

"После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не поняли. Все, кто осуществил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как на Харьковщине, на Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северску и Угледару Донецкой области, – все они будут найдены", – добавил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Зеленский сравнил оккупантов с нацистами

Президент отметил, что нацистских убийц находят и судят даже тогда, когда им уже исполнилось по 90 или 100 лет.

"Их ловят по всему миру. Конечно, мы не хотим ждать так долго. Но я привожу этот пример, чтобы показать, что наказание – необратимо для каждого российского убийцы. Для каждого – абсолютно. Равно как и для нацистов", – добавил Зеленский.

По его словам, захватчики даже могут не надеяться, что россия будет их защищать. Ведь страна-агрессор первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства.

Президент рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские правоохранители делают необходимое для фиксации преступлений оккупантов и сбора доказательств. К этой работе также присоединились партнеры Украины из многих государств.

Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать россию, государство-террориста, за все сделанное ею против Украины и международного правопорядка,

– заметил Зеленский.

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